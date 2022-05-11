В Башкирии возбудили уголовное дело по факту травмирования детей на аттракционе

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по факту травмирования детей на аттракционе. Происшествие случилось 8 мая в нефтекамском Центральном парке культуры и отдыха.

По информации следкома, аттракцион был плохо закреплен. По этой причине, аттракцион сместился и накренился.

Двум девочкам, которые в тот момент катались на карусели, зажало ноги между сиденьями. В настоящее время проводится проверка, а сотрудники полиции ведут допрос руководства и сотрудников парка. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установит степень тяжести вреда здоровью детей.