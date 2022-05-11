Башкортостан готовится к новой волне коронавируса

Минздрав
России предупреждает о высокой вероятности роста заболеваемости из-за сложной
ситуации в зарубежных странах. Радий Хабиров в связи с этим дал указания на
оперативном совещании в правительстве региона. Руководитель республики
планирует провести личную ревакцинацию и поручил составить «дорожную карту».
Ситуация
с коронавирусом в Башкортостане стабильная. За последний месяц заболеваемость
снизилась на 76%, количество койко-мест – 670, из которых свободна почти
половина. Нужно действовать на опережение. Минздрав России заявил, что высока
вероятность следующей волны COVID-19. Радий Хабиров дал поручения и сказал, что
сам в ближайшее время ревакцинируется.
В большом
количестве зарубежных стран идет рост коронавирусной инфекции. И в некотором
смысле алармируется эта ситуация. Поэтому главная задача, которую сейчас
определяет федеральный оперативный штаб, – это ревакцинация. Сделайте дорожную
карту, как мы будем действовать дальше. Потом мы будем с каждого главы
спрашивать, как эта работа ведется. Уважаемые коллеги, обратите внимание на
ваши медицинские карты. Болеть мы не должны уже.Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
В Германии сегодня
заразились новыми случаями 3,2 млн, во Франции – 2,5 млн, в Южной Корее – 2,8.
Смертность от ковида очень высокая в США, Германии и в Китае.Азат Рахматуллин, исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан
Основную
посевную кампанию в Башкортостане в этом году планируют завершить до конца мая,
и это также обсудили на совещании. Аграрии Башкортостана засеяли 1 млн 81
тысячу гектаров яровых культур – это 50 процентов от плана. В рамках
господдержки сельхозпроизводители региона получили уже 3 млрд 62 млн рублей
субсидий на закупку техники и минеральных удобрений.
Мы достигли
позавчера-вчера максимальный уровень – засеивали 130 тысяч га. На вчера
работали только 1/3 районов, 2/3 имеем приятную паузу: идет влага, испарений
нет, дождь моросящий, более-менее нормально. Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан
Перспективы
развития проекта «Башкирское долголетие» также обсудили в правительстве. Радий
Хабиров поблагодарил за хорошие результаты и дал поручение расширить программу
туристических мест, которые могут посетить пенсионеры. В целом программа
направлена на то, чтобы люди пожилого возраста вели активный и здоровый образ
жизни. Подробную информацию можно узнать на сайте «Башкирское долголетие».
У некоторых ведь
судьба как складывается: человек всю жизнь работает в Уфе, на заводе где-то и
за всю свою жизнь никуда не выезжал. Не был в Воскресенском, на горе Торатау,
где-то в Бирске даже не был, а тот, кто из Бирска, может быть, один раз только
был в Уфе. И мы даем людям – видите, они задорные, молодые, полны сил – мы
небольшую копеечку даем, им это в расходы не выходит, и они только питание
оплачивают. Все остальное: автобусы, гиды, посещение – это все мы делаем. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Можно просто
обратиться в Совет ветеранов, то есть мы действуем через сеть Советов ветеранов,
и в том числе это связано с экскурсионным туризмом. Также, конечно, все
администрации городов и районов открыты для этого. Во всех муниципалитетах у
нас есть ответственные за «Башкирское долголетие».Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан
В
этом году летней оздоровительной кампанией планируют охватить около 400 тысяч
детей. Из бюджета республики на
организацию отдыха и оздоровления детей направят 1,8 млрд рублей, что на 280
млн рублей больше, чем в 2021 году. Действуют программы туристического кешбэка,
которые позволят родителям сэкономить. Впервые в этом году по поручению президента
России Владимира Путина в 19 загородных лагерях с оборудованными пляжами и
бассейнами стартует программа «Обучение плаванию».