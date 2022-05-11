Башкортостан готовится к новой волне коронавируса

Минздрав России предупреждает о высокой вероятности роста заболеваемости из-за сложной ситуации в зарубежных странах. Радий Хабиров в связи с этим дал указания на оперативном совещании в правительстве региона. Руководитель республики планирует провести личную ревакцинацию и поручил составить «дорожную карту».

Ситуация с коронавирусом в Башкортостане стабильная. За последний месяц заболеваемость снизилась на 76%, количество койко-мест – 670, из которых свободна почти половина. Нужно действовать на опережение. Минздрав России заявил, что высока вероятность следующей волны COVID-19. Радий Хабиров дал поручения и сказал, что сам в ближайшее время ревакцинируется.

В большом количестве зарубежных стран идет рост коронавирусной инфекции. И в некотором смысле алармируется эта ситуация. Поэтому главная задача, которую сейчас определяет федеральный оперативный штаб, – это ревакцинация. Сделайте дорожную карту, как мы будем действовать дальше. Потом мы будем с каждого главы спрашивать, как эта работа ведется. Уважаемые коллеги, обратите внимание на ваши медицинские карты. Болеть мы не должны уже.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 
Фото №1 - Башкортостан готовится к новой волне коронавируса

В Германии сегодня заразились новыми случаями 3,2 млн, во Франции – 2,5 млн, в Южной Корее – 2,8. Смертность от ковида очень высокая в США, Германии и в Китае.

Азат Рахматуллин, исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан

Основную посевную кампанию в Башкортостане в этом году планируют завершить до конца мая, и это также обсудили на совещании. Аграрии Башкортостана засеяли 1 млн 81 тысячу гектаров яровых культур – это 50 процентов от плана. В рамках господдержки сельхозпроизводители региона получили уже 3 млрд 62 млн рублей субсидий на закупку техники и минеральных удобрений.

Фото №2 - Башкортостан готовится к новой волне коронавируса
В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»

Мы достигли позавчера-вчера максимальный уровень – засеивали 130 тысяч га. На вчера работали только 1/3 районов, 2/3 имеем приятную паузу: идет влага, испарений нет, дождь моросящий, более-менее нормально.     

Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан

Перспективы развития проекта «Башкирское долголетие» также обсудили в правительстве. Радий Хабиров поблагодарил за хорошие результаты и дал поручение расширить программу туристических мест, которые могут посетить пенсионеры. В целом программа направлена на то, чтобы люди пожилого возраста вели активный и здоровый образ жизни. Подробную информацию можно узнать на сайте «Башкирское долголетие».

У некоторых ведь судьба как складывается: человек всю жизнь работает в Уфе, на заводе где-то и за всю свою жизнь никуда не выезжал. Не был в Воскресенском, на горе Торатау, где-то в Бирске даже не был, а тот, кто из Бирска, может быть, один раз только был в Уфе. И мы даем людям – видите, они задорные, молодые, полны сил – мы небольшую копеечку даем, им это в расходы не выходит, и они только питание оплачивают. Все остальное: автобусы, гиды, посещение – это все мы делаем. 

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

Можно просто обратиться в Совет ветеранов, то есть мы действуем через сеть Советов ветеранов, и в том числе это связано с экскурсионным туризмом. Также, конечно, все администрации городов и районов открыты для этого. Во всех муниципалитетах у нас есть ответственные за «Башкирское долголетие».

Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

В этом году летней оздоровительной кампанией планируют охватить около 400 тысяч детей.  Из бюджета республики на организацию отдыха и оздоровления детей направят 1,8 млрд рублей, что на 280 млн рублей больше, чем в 2021 году. Действуют программы туристического кешбэка, которые позволят родителям сэкономить. Впервые в этом году по поручению президента России Владимира Путина в 19 загородных лагерях с оборудованными пляжами и бассейнами стартует программа «Обучение плаванию».

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