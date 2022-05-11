Башкортостан готовится к новой волне коронавируса

У некоторых ведь судьба как складывается: человек всю жизнь работает в Уфе, на заводе где-то и за всю свою жизнь никуда не выезжал. Не был в Воскресенском, на горе Торатау, где-то в Бирске даже не был, а тот, кто из Бирска, может быть, один раз только был в Уфе. И мы даем людям – видите, они задорные, молодые, полны сил – мы небольшую копеечку даем, им это в расходы не выходит, и они только питание оплачивают. Все остальное: автобусы, гиды, посещение – это все мы делаем.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан