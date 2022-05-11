В Башкирии смертность новорожденных снизилась почти на 30%

Смертность среди новорожденных в Башкортостане снизилась почти на 30 процентов по сравнению с прошлым годом. Положительную динамику отметил главный неонатолог Минздрава страны во время рабочего визита в Уфу.

Дмитрий Иванов прибыл в республику по поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко. В течение мая команда экспертов Санкт-Петербургского педиатрического университета, который он возглавляет, по всей стране организует методическое содействие регионам по вопросам оказания помощи роженицам и детям. Вуз не первый год тесно сотрудничает с медиками башкирского перинатального центра.

Самое главное, что предполагает трехуровневая система оказания помощи, это то, чтобы новорожденный получил максимальную помощь в том учреждении, где он родился, чтобы его не перевозить из стационара в стационар. И на сегодня мы видим, что эта модель практически полностью реализована. Дмитрий Иванов, главный неонатолог Минздрава России

В тяжелых случаях дети из Башкортостана могут получить необходимые телемедицинские консультации из Петербурга. Кроме того, идет совместная работа по созданию новых, наиболее эффективных методов лечения пациентов. В числе проблемных главный неонатолог назвал вопросы маршрутизации пациенток из труднодоступных населенных пунктов, их своевременную доставку на прием к врачу, а также республиканскую клинику. В перинатальном центре год от года увеличивают число принимаемых рожениц.