Телеканал «Тамыр» презентовал документальный фильм о лётчике-фронтовике

«Дорога домой». Детский телеканал «Тамыр» презентовал свой новый документальный фильм. Картина рассказывает о судьбе лётчика-фронтовика Хайбуллы Хисматуллина. 19-летний уроженец Кугарчинского района погиб 22 октября 1942 года в воздушном бою в небе над Сталинградом.
Хайбулла Хисматуллин мог бы стать таким же асом, как и дважды Герой Советского Союза, летчик-штурмовик Муса Гареев. Но судьба решила по-другому. Сержант погиб в неравном воздушном бою с мессерами, когда ему было всего 19 лет. Несмотря на юный возраст, опыта и храбрости ему было не занимать. В похоронке, которую получили родственники, было сказано: за время службы Хайбулла уничтожил 26 вражеских танков, 22 военных автомобиля и сбил один немецкий самолет. Достойный пример мужества для подрастающего поколения, уверены родные пилота.
Хайбулла Хисматуллин служил сержантом, пилотом ИЛ-2 в составе 228-й штурмовой авиационной дивизии. Известно, что он героически погиб 22 октября 1942 года в воздушном бою в небе над Сталинградом. Но долгие годы родственники не могли найти его могилу, так как место захоронения героя было неизвестно. Оказалось, что Хайбуллу похоронили не там, где всех погибших авиаторов и персонал аэродрома, а на краю мусульманского кладбища в Ольховском районе. Об этом попросил друг Хисматуллина. После войны могила исчезла – территорию затопило водой из искусственного пруда. Местные краеведы рассказали об этом башкирским поисковикам.
В документальном фильме, снятом детским телеканалом «Тамыр», подробно рассказывается обо всем боевом пути Хайбуллы Хисматуллина, о подробностях поисков его останков и идентификации. Авторы картины опирались на архивные документы и рассказы местных жителей. Съёмки документального фильма проходили в Волгоградской области, в Уфе и на малой родине лётчика, в Кугарчинском районе.
Презентация документального фильма «Дорога домой» состоялась в селе Мраково Кугарчинского района. На премьеру пришли не только родственники, но и местные жители, члены поисковых отрядов и юнармейцы. В первую очередь для молодежи и была создана эта картина.
На малой родине Хайбуллу Хисматуллина перезахоронили с почестями 22 июня прошлого года. И то, что его останки удалось обнаружить спустя почти 8 десятилетий, активисты движения «Подвиг» объясняют тем, что летчик-штурмовик сам хотел вернуться домой. Среди них существует поверье, что не они находят погибших солдат, а солдаты сами находят поисковиков. Просто кому-то для этого требуется больше времени.