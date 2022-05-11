Телеканал «Тамыр» презентовал документальный фильм о лётчике-фронтовике

«Дорога домой». Детский телеканал «Тамыр» презентовал свой новый документальный фильм. Картина рассказывает о судьбе лётчика-фронтовика Хайбуллы Хисматуллина. 19-летний уроженец Кугарчинского района погиб 22 октября 1942 года в воздушном бою в небе над Сталинградом.

Хайбулла Хисматуллин мог бы стать таким же асом, как и дважды Герой Советского Союза, летчик-штурмовик Муса Гареев. Но судьба решила по-другому. Сержант погиб в неравном воздушном бою с мессерами, когда ему было всего 19 лет. Несмотря на юный возраст, опыта и храбрости ему было не занимать. В похоронке, которую получили родственники, было сказано: за время службы Хайбулла уничтожил 26 вражеских танков, 22 военных автомобиля и сбил один немецкий самолет. Достойный пример мужества для подрастающего поколения, уверены родные пилота.

Это нужно живым, а не тем, кого уже с нами нет. Там было столько молодёжи, юнармейцев, поисковая группа. Я думаю, они это всё передадут, расскажут в школе. И я думаю, что для нашего подрастающего поколения будет огромным жизненным уроком, они увидят и всё поймут. Фаршат Акбердин, племянник Хайбуллы Хисматуллина

Хайбулла Хисматуллин служил сержантом, пилотом ИЛ-2 в составе 228-й штурмовой авиационной дивизии. Известно, что он героически погиб 22 октября 1942 года в воздушном бою в небе над Сталинградом. Но долгие годы родственники не могли найти его могилу, так как место захоронения героя было неизвестно. Оказалось, что Хайбуллу похоронили не там, где всех погибших авиаторов и персонал аэродрома, а на краю мусульманского кладбища в Ольховском районе. Об этом попросил друг Хисматуллина. После войны могила исчезла – территорию затопило водой из искусственного пруда. Местные краеведы рассказали об этом башкирским поисковикам.

Мы убедились, что лежит военный, а не гражданский. И решили эксгумировать останки. По всем правилам, разложили баннер, велась фотовидеофиксация. И когда мы все останки и вещи разложили на баннере, мы поняли, что это пилот, и что погиб он в результате падения самолета. Потому что все кости были переломаны. А так бывает только при сильном ударе. Салават Сатыбаев, командир поискового отряда «Подвиг»

В документальном фильме, снятом детским телеканалом «Тамыр», подробно рассказывается обо всем боевом пути Хайбуллы Хисматуллина, о подробностях поисков его останков и идентификации. Авторы картины опирались на архивные документы и рассказы местных жителей. Съёмки документального фильма проходили в Волгоградской области, в Уфе и на малой родине лётчика, в Кугарчинском районе.

Вот этот фильм, который сделал телеканал «Тамыр», мне кажется, внес вклад в память, и его название «Дорога домой» очень актуально и сейчас. И то, что Хайбулла Хисматуллин вернулся сейчас домой, спустя 70 лет, – это очень важно и очень символично. Адель Сунаргулова, режиссёр документального фильма «Дорога домой»

Презентация документального фильма «Дорога домой» состоялась в селе Мраково Кугарчинского района. На премьеру пришли не только родственники, но и местные жители, члены поисковых отрядов и юнармейцы. В первую очередь для молодежи и была создана эта картина.

Фильм получился, на мой взгляд, очень хорошим и поучительным. Это нужно для нашего подрастающего поколения. Они должны знать своих героев. И это важно для родственников, для односельчан это имеет большое значение. Он здесь родился, он здесь вырос, он здесь сделал свои первые шаги, и сюда же он вернулся и нашел вечный покой. Зариф Байгускаров, депутат Государственной Думы России