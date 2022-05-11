Из Башкортостана в Донбасс отправился седьмой конвой с гуманитарной помощью

Колонна выехала в город Красный Луч Луганской Народной Республики. Состав везёт стройматериалы, дорожную технику, медицинское оборудование, лекарственные средства, продукты питания. Общий вес груза – более 167 тонн.
В колонне состава с гуманитарной помощью и передвижная поликлиника. «Поезд здоровья» везёт около 3 тонн медицинского оборудования и препаратов. Впервые вместе с конвоем гуманитарной помощи едет большая команда врачей и медработников: 23 врача, 17 медсестёр и фельдшеров. В колонне 4 модуля: для диспансеризации, кардиологический, стоматологический и педиатрический.
Общий вес груза с гуманитарной помощью – более 167 тонн. По словам руководителя администрации главы Башкортостана, республика намерена помочь в восстановлении всей инфраструктуры.
Впереди у гуманитарного конвоя порядка 2 тысячи километров. В эти дни помощь с грузом и специалистами едет из разных регионов и не просто так именно в эти даты. 11 и 12 мая Донецкая и Луганская народные республики отмечают Дни независимости. Вероятно, они хотели бы получить в подарок настоящую свободу, пока приходится получать поддержку от других. И, хотя количество жителей уменьшается едва ли не ежедневно, тем, кто остался на родине, хотят помочь в первую очередь такие же обычные люди: в этот раз это медики, строители и дорожники.