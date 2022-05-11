Из Башкортостана в Донбасс отправился седьмой конвой с гуманитарной помощью

Миссия на три месяца, но сегодняшняя группа из 40 человек едет на месяц. Мы едем в относительно спокойное место, просто люди заждались там медпомощи. Мы вносим свой посильный вклад.

Впереди у гуманитарного конвоя порядка 2 тысячи километров. В эти дни помощь с грузом и специалистами едет из разных регионов и не просто так именно в эти даты. 11 и 12 мая Донецкая и Луганская народные республики отмечают Дни независимости. Вероятно, они хотели бы получить в подарок настоящую свободу, пока приходится получать поддержку от других. И, хотя количество жителей уменьшается едва ли не ежедневно, тем, кто остался на родине, хотят помочь в первую очередь такие же обычные люди: в этот раз это медики, строители и дорожники.