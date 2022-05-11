Из Башкортостана в Донбасс отправился седьмой конвой с гуманитарной помощью

Колонна выехала в город Красный Луч Луганской Народной Республики. Состав везёт стройматериалы, дорожную технику, медицинское оборудование, лекарственные средства, продукты питания. Общий вес груза – более 167 тонн.

В колонне состава с гуманитарной помощью и передвижная поликлиника. «Поезд здоровья» везёт около 3 тонн медицинского оборудования и препаратов. Впервые вместе с конвоем гуманитарной помощи едет большая команда врачей и медработников: 23 врача, 17 медсестёр и фельдшеров. В колонне 4 модуля: для диспансеризации, кардиологический, стоматологический и педиатрический.

Миссия на три месяца, но сегодняшняя группа из 40 человек едет на месяц. Мы едем в относительно спокойное место, просто люди заждались там медпомощи. Мы вносим свой посильный вклад.

Руслан Ахмадуллин, руководитель группы медработников от Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, главный врач поликлиники №43 г. Уфы
Фото №1 - Из Башкортостана в Донбасс отправился седьмой конвой с гуманитарной помощью

Общий вес груза с гуманитарной помощью – более 167 тонн. По словам руководителя администрации главы Башкортостана, республика намерена помочь в восстановлении всей инфраструктуры.

Большое количество строительных материалов, строительной техники. Мы и раньше отправляли подобную помощь, сейчас отправляем еще и специалистов.

Максим Забелин, руководитель администрации главы Республики Башкортостан

Здесь и холодный асфальт, и медицинское оборудование, детские площадки, ФАПы. Будем производить ремонт дорог, диспансеризацию населения.

Фарит Гумеров, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям

Впереди у гуманитарного конвоя порядка 2 тысячи километров. В эти дни помощь с грузом и специалистами едет из разных регионов и не просто так именно в эти даты. 11 и 12 мая Донецкая и Луганская народные республики отмечают Дни независимости. Вероятно, они хотели бы получить в подарок настоящую свободу, пока приходится получать поддержку от других. И, хотя количество жителей уменьшается едва ли не ежедневно, тем, кто остался на родине, хотят помочь в первую очередь такие же обычные люди: в этот раз это медики, строители и дорожники.

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