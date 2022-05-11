В Башкирии стартовала акция «Дни народного здоровья»

Бесплатно проверить давление, сдать кровь или купить лекарство со скидкой. Сегодня стартовала акция «Дни народного здоровья в Республике Башкортостан – 2022». В рамках мероприятия в кинотеатре «Родина» провели «Урок здоровья» для детей и благотворительный киносеанс. А на стадионе «Динамо» прошёл футбольный матч между любительскими командами врачей и пациентов после трансплантации сердца.
Завтра в рамках мероприятия в парке Ленина в два часа дня пройдут выступления творческих коллективов, мастер-классы для детей и спортивные эстафеты. Все желающие смогут измерить давление и узнать о принципах здорового питания. В рамках работы медицинских модулей можно будет сдать кровь и пройти флюорографию. Также в аптеках «Башфармация» и «Фармленд» будут снижены цены на ряд сердечно-сосудистых препаратов.
Во второй половине дня 13 мая свои двери для работающего населения распахнет поликлиника кардиоцентра. С 5 до 8 часов вечера прием будут вести взрослые кардиологи. В рамках обследования можно будет сделать электрокардиограмму. Аналогичные дни открытых дверей состоятся в большинстве медицинских организаций республики. Подробная информация будет размещена на сайтах медучреждений.