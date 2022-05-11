В Уфе прошли соревнования «Планета аэробики»

В Уфе прошли массовые соревнования по спортивной аэробике. На всероссийский турнир «Планета аэробики» приехали гости из двух десятков регионов страны. Такая конкуренция должна помочь развитию и росту наших башкирских спортсменов.
Спортивная аэробика – это не просто набор отдельных элементов. Выступление каждого участника или группы – маленькое шоу, задача которого – произвести впечатление не только на зрителей, но и прежде всего судей. Этот вид спорта любят по всей России, равно как и Уфу. Поэтому география и количество участников этих традиционных соревнований говорят сами за себя.
Поприветствовать участников «Планеты аэробики» пришла олимпийская чемпионка. Аделина Загидуллина преуспела в фехтовании, но отдает должное мастерству, необходимому в аэробике.
Параллельно с «Планетой аэробики» прошел еще один турнир – кубок города Уфы. В нем приняли участие около 400 спортсменов из 12 субъектов страны.
Уровень аэробики за последние годы поднялся. Башкирские спортсмены достойно выдерживают конкуренцию. В рамках турнира «Планета аэробики» в категории 12-14 лет хозяева заняли второе место в командном зачете, уступив лишь Новосибирской области. А среди участников 15-17 лет у Башкортостана третья позиция вслед за Москвой и Новосибирской областью.