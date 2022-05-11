В Уфе прошли соревнования «Планета аэробики»

В Уфе прошли массовые соревнования по спортивной аэробике. На всероссийский турнир «Планета аэробики» приехали гости из двух десятков регионов страны. Такая конкуренция должна помочь развитию и росту наших башкирских спортсменов. 

Спортивная аэробика – это не просто набор отдельных элементов. Выступление каждого участника или группы – маленькое шоу, задача которого – произвести впечатление не только на зрителей, но и прежде всего судей. Этот вид спорта любят по всей России, равно как и Уфу. Поэтому география и количество участников этих традиционных соревнований говорят сами за себя.

В этих соревнованиях участвует 20 субъектов федерации. Я считаю, что это достаточно масштабное соревнование. Здесь 500 участников, 40 тренеров, 30 судей. Я считаю, что развитие аэробики идет.

Ольга Демиденко, главный судья всероссийских соревнований «Планета аэробики»
Фото №1 - В Уфе прошли соревнования «Планета аэробики»

Поприветствовать участников «Планеты аэробики» пришла олимпийская чемпионка. Аделина Загидуллина преуспела в фехтовании, но отдает должное мастерству, необходимому в аэробике.

После Олимпиады меня как раз очень хорошо встретили дети, которые занимаются спортивной аэробикой. Это, конечно, очень сложно. Я не сделаю сходу колесо, а они все это могут.

Аделина Загидуллина, олимпийская чемпионка по фехтованию

Параллельно с «Планетой аэробики» прошел еще один турнир – кубок города Уфы. В нем приняли участие около 400 спортсменов из 12 субъектов страны. 

Акции БСТ

У нас две судейские бригады, и каждая судит своих спортсменов. Ведется свой рейтинг. Отбираются восемь лучших спортсменов, из которых отбираются те, которые поднимаются на пьедестал.

Анастасия Ахмадиева, главный судья кубка Уфы по спортивной аэробике

Уровень аэробики за последние годы поднялся. Башкирские спортсмены достойно выдерживают конкуренцию. В рамках турнира «Планета аэробики» в категории 12-14 лет хозяева заняли второе место в командном зачете, уступив лишь Новосибирской области. А среди участников 15-17 лет у Башкортостана третья позиция вслед за Москвой и Новосибирской областью.

В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
Уфимская волна