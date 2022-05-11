В Уфе прошли соревнования «Планета аэробики»

В Уфе прошли массовые соревнования по спортивной аэробике. На всероссийский турнир «Планета аэробики» приехали гости из двух десятков регионов страны. Такая конкуренция должна помочь развитию и росту наших башкирских спортсменов.

Спортивная аэробика – это не просто набор отдельных элементов. Выступление каждого участника или группы – маленькое шоу, задача которого – произвести впечатление не только на зрителей, но и прежде всего судей. Этот вид спорта любят по всей России, равно как и Уфу. Поэтому география и количество участников этих традиционных соревнований говорят сами за себя.

В этих соревнованиях участвует 20 субъектов федерации. Я считаю, что это достаточно масштабное соревнование. Здесь 500 участников, 40 тренеров, 30 судей. Я считаю, что развитие аэробики идет. Ольга Демиденко, главный судья всероссийских соревнований «Планета аэробики»

Поприветствовать участников «Планеты аэробики» пришла олимпийская чемпионка. Аделина Загидуллина преуспела в фехтовании, но отдает должное мастерству, необходимому в аэробике.

После Олимпиады меня как раз очень хорошо встретили дети, которые занимаются спортивной аэробикой. Это, конечно, очень сложно. Я не сделаю сходу колесо, а они все это могут. Аделина Загидуллина, олимпийская чемпионка по фехтованию

Параллельно с «Планетой аэробики» прошел еще один турнир – кубок города Уфы. В нем приняли участие около 400 спортсменов из 12 субъектов страны.

У нас две судейские бригады, и каждая судит своих спортсменов. Ведется свой рейтинг. Отбираются восемь лучших спортсменов, из которых отбираются те, которые поднимаются на пьедестал. Анастасия Ахмадиева, главный судья кубка Уфы по спортивной аэробике