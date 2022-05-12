На трассе в Башкирии столкнулись три автомобиля: погибла пожилая женщина

Накануне в Кармаскалинском районе Башкирии столкнулись встречные автомобили Lada Priora и Lada Largus. От удара последний откинуло в Hyundai Getz. ДТП произошло на седьмом километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк.

В ГИБДД по РБ рассказали, что за рулем первого автомобиля находился 41-летний местный житель, а вторым автомобилем управлял 57-летний уфимец.

73-летняя пассажирка "Ларгуса" скончалась в больнице. Также в ДТП пострадали водитель "Приоры" и 52-летняя пассажирка "Ларгуса".