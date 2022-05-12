В Уфе бывшую сотрудницу университета обвиняют в подделке диплома и мошенничестве
В Уфе за мошенничество, подделку и сбыт поддельных документов будут судить экс-ведущего инженера одного из университетов Башкирии. Детали инцидента сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ.
Летом 2017 года в обвиняемой обратилась знакомая и попросила помочь ей восстановиться после отчисления. За проделанную работу она запросила 35 тысяч рублей, якобы в счет оплаты первого года обучения. На самом деле обвиняемая такими полномочиями не обладала, а деньги потратила на личные нужды.
В последующем, в период с сентября 2017 по май 2020 года, введенная в заблуждение девушка неоднократно передавала обвиняемой денежные средства в размере от 4 до 16 тыс. рублей за оказание помощи в сдаче экзаменационных сессий и зачтении практики без фактической проверки знаний и личного присутствия, поскольку проживала в Москве. А весной 2020 года передала ей 63 тыс. рублей за подготовку и защиту дипломной работы также без ее участия. Всего за 3 года обвиняемая похитила 148 тыс. рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению. С целью придания вида исполнения обязательств перед потерпевшей она изготовила поддельный диплом бакалавра, используя оригинальный бланк диплома о высшем образовании ВУЗа, и передала его девушке.
пресс-служба СУ СКР по РБ
Факт использования поддельного диплома был установлен при попытке обвиняемой организовать постановку печати на приложение к диплому, которое она пообещала также передать потерпевшей. Следователями была восстановлена картина произошедшего и установлена причастность к подделке диплома ведущего инженера ВУЗа, а в последующем были выявлены факты мошенничества.
Свою вину женщина признала. Сейчас уголовное дело находится на рассмотрении в суде.
Следователем внесено представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершенным преступлениям, в адрес ВУЗа с целью усиления контроля за учетом бланков о высшем образовании, а также профилактики противоправных действий среди подчиненных сотрудников.