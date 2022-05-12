В Уфе бывшую сотрудницу университета обвиняют в подделке диплома и мошенничестве

В последующем, в период с сентября 2017 по май 2020 года, введенная в заблуждение девушка неоднократно передавала обвиняемой денежные средства в размере от 4 до 16 тыс. рублей за оказание помощи в сдаче экзаменационных сессий и зачтении практики без фактической проверки знаний и личного присутствия, поскольку проживала в Москве. А весной 2020 года передала ей 63 тыс. рублей за подготовку и защиту дипломной работы также без ее участия. Всего за 3 года обвиняемая похитила 148 тыс. рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению. С целью придания вида исполнения обязательств перед потерпевшей она изготовила поддельный диплом бакалавра, используя оригинальный бланк диплома о высшем образовании ВУЗа, и передала его девушке.

пресс-служба СУ СКР по РБ