Жительница Башкирии рассказала о похищении сына

Накануне, 11 мая, в полицию Башкирии обратилась местная жительница. Она заявила, что её 9-летнего сына похитили.

Оказалось, мальчика забрал в гости отец. Однако в указанный срок ребёнка матери он не вернул. Женщина попыталась с ним договориться, но вскоре ей пришлось обратиться в суд.

Судебные приставы прибыли по указанному адресу, но ни мужчины, ни ребёнка не нашли. Мальчика объявили в розыск. Только через сутки отец и сын были найдены. Ребёнка благополучно передали матери под контролем сотрудников правоохранительных органов.