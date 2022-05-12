В Уфе от бездомных собак пострадали два человека

В Уфе проблема с бездомными животными остаётся актуальной. Собаки продолжают нападать на людей. ИА «Башинформ» сообщает о двух подобных случаях, произошедших в один день, 11 мая.

В Калининском районе у дома №14 по улице Спартака бродячая собака напала на 26-летнюю девушку. Животное вцепилось в голень уфимки – её доставили в травмпункт больницу №10.

Второй случай произошёл в Октябрьском районе у дома №150 по улице Комсомольской. Собака напала на 52-летнего мужчину. Пострадавшего доставили в больницу №21.