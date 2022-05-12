В Уфе из горящей квартиры эвакуировали мужчину

Накануне, 11 мая, в Уфе произошёл крупный пожар. Огнём охватило квартиру в доме №6/1 по улице Сергея Вострецова.

Возгорание зафиксировано на небольшой кухне в двухкомнатной квартире. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Самостоятельно из зоны воздействия опасных факторов эвакуировались 5 человек.

Из горящей квартиры эвакуировали 65-летнего мужчину. У пострадавшего диагностировали ожоги I, II и III степени головы, туловища, верхних и нижних конечностей 30%, ингаляционную травму, ожоговый шок, отравление продуктами горения. Мужчину доставили в реанимацию – его состояние оценивается как крайне тяжёлое.