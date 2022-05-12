В Башкирии в перевернутом тракторе нашли тело мужчины

9 мая в Абзелиловском районе произошёл несчастный случай. Подробности инцидента сообщает пресс-служба ГИБДД.
В праздничный день 50-летний мужчина выехал на тракторе из села Бурангулово в сторону деревни Исхаково. До места назначения он не добрался и пропал. Пропавшего искали жители села вместе с полицейскими.
Только 11 мая поисковая операция завершилась. К сожалению, сельчанин был найден мёртвым. Его тело было найдено под перевернувшимся трактором в 3 км от деревни Исхаково. Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить.
Фото: ГИБДД по РБ.