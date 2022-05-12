Стали известны личности пострадавших в крупном ДТП на трассе в Башкирии

ГИБДД по Башкирии сообщает подробности страшной аварии, в которой погибли и пострадали шесть человек.

Напомним, инцидент произошёл накануне, 11 мая, на 15 км автодороги Шаран-Тюменяк. На трассе столкнулись два легковых автомобиля. Стали известны личности погибших и пострадавших в ДТП.

От полученных травм скончался 45-летний житель Октябрьского. Он был пассажиром одного из столкнувшихся авто. Помощь врачей потребовалась двум водителям 38 и 24 лет, 43-летнему пассажиру и двум парням 18 и 19 лет.

Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. В ГИБДД республики отметили, что авария произошла в зоне действия знака «Обгон запрещён». В обстоятельствах случившегося предстоит разобраться.