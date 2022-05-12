Радий Хабиров призвал активнее поддерживать садоводов

Глава Башкортостана поручил активнее поддерживать садоводов. Сегодня в Центре управления республикой Радий Хабиров провел заседание оперштаба по обеспечению социально-экономического развития региона.

В частности, речь шла об отсыпке щебнем дорог к садам и обеспечению электроснабжения. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев рассказал, что в столице республики создаются 32 площадки на почти 700 мест для торговли садово-огородной продукцией. Что касается потребительского рынка и сферы труда, то руководители профильных ведомств доложили о стабильности. За 1 квартал текущего года был зафиксирован рекордный минимум безработицы – 3,6%. Параллельно идет и стимуляция развития сферы занятости.

Вовремя обратились в правительство РФ, получили уже и первый, и второй транш федеральных средств на поддержку рынка труда. На сегодня сумма составляет 2 млрд рублей, из которых 188 млн – на обучение.

Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

У нас был значительный погодный рост на овощи. Сейчас мы видим, что появился новый урожай, стабилизируются цены. В целом из 32 групп продовольственных товаров, по 20 мы видим снижение на этой неделе.

Азат Аскаров, и.о. министра торговли и услуг Республики Башкортостан
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