Радий Хабиров призвал активнее поддерживать садоводов

В частности, речь шла об отсыпке щебнем дорог к садам и обеспечению электроснабжения. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев рассказал, что в столице республики создаются 32 площадки на почти 700 мест для торговли садово-огородной продукцией. Что касается потребительского рынка и сферы труда, то руководители профильных ведомств доложили о стабильности. За 1 квартал текущего года был зафиксирован рекордный минимум безработицы – 3,6%. Параллельно идет и стимуляция развития сферы занятости.