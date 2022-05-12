В Уфе 20-летняя девушка ударила возлюбленного ножом из-за ревности

Инцидент произошёл в квартире в доме по улице Владивостокской. Оказалось, что на парня напала его 20-летняя возлюбленная. Девушка узнала, что молодой человек приглашал в гости без её ведома подругу. Несмотря на то, что подруга так и не пришла, между уфимкой и её возлюбленным вспыхнул конфликт. В процессе ссоры девушка ударила парня ножом.