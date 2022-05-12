Выпускники «школы губернаторов» возглавили регионы, где руководители ушли в отставку

Руководители нескольких регионов страны покинули свои посты по собственному желанию. Речь идет о губернаторах  республики Марий Эл, Кировской, Рязанской, Саратовской и Томской областей. Указом Владимира Путина 10 мая на их места назначены временно исполняющие обязанности глав.

Фото №1 - Выпускники «школы губернаторов» возглавили регионы, где руководители ушли в отставку

Эксперты отмечают, что четверо из пяти врио глав регионов прошли обучение по программе развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС («школа губернаторов»), а пятый – Владимир Мазур – еще продолжает учебу. В то же время молодой врио губернатора Саратовской области Бусаргин, хотя и не посещавший «школу губернаторов», является финалистом еще одной «кузницы кадров», конкурса «Лидеры России».

По мнению директора Центра политического анализа и социальных исследований Павла Данилина, смысл новых назначений состоит в подборе активных молодых профессионалов, которые успели показать себя на разных постах, причем как на региональном, так и на федеральном уровне. Как он отметил, врио глав субъектов не только являются выпускниками «школы губернаторов», но и все они моложе предшественников.

Политологи отмечают, что новые назначенцы имеют опыт работы, позволяющий им максимально эффективно справиться с поставленными задачами.

Акции БСТ
Пенальти