Выпускники «школы губернаторов» возглавили регионы, где руководители ушли в отставку

Руководители нескольких регионов страны покинули свои посты по собственному желанию. Речь идет о губернаторах республики Марий Эл, Кировской, Рязанской, Саратовской и Томской областей. Указом Владимира Путина 10 мая на их места назначены временно исполняющие обязанности глав.

Эксперты отмечают, что четверо из пяти врио глав регионов прошли обучение по программе развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС («школа губернаторов»), а пятый – Владимир Мазур – еще продолжает учебу. В то же время молодой врио губернатора Саратовской области Бусаргин, хотя и не посещавший «школу губернаторов», является финалистом еще одной «кузницы кадров», конкурса «Лидеры России».

По мнению директора Центра политического анализа и социальных исследований Павла Данилина, смысл новых назначений состоит в подборе активных молодых профессионалов, которые успели показать себя на разных постах, причем как на региональном, так и на федеральном уровне. Как он отметил, врио глав субъектов не только являются выпускниками «школы губернаторов», но и все они моложе предшественников.