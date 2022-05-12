Президент «Опоры России» об инвестициях в Башкирии: «Люди взяли на себя риск создать что-то новое»

Если мы почувствуем необходимость расширения мер господдержки малого и среднего бизнеса, мы будем это делать. Но сейчас из 150 мероприятий по поддержке бизнеса в этот период в связи с санкционным давлением из 55 млрд не только 1 млрд направлен на малый и средний бизнес, там есть и отраслевой принцип поддержки, например, предприниматели могут заявляться на поддержку по сельскому хозяйству.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан