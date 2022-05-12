Президент «Опоры России» об инвестициях в Башкирии: «Люди взяли на себя риск создать что-то новое»

Президент «Опоры России» встретится с предпринимателями Башкортостана и обсудил вопросы развития малого бизнеса с руководством республики. Александр Калинин акцентировал внимание на том, что Башкортостан стал одним из лучших регионов по темпам роста инвестиций в экономику. Он отметил и то, что республика входит в пятерку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, что является результатом кропотливой, слаженной и настойчивой работы главы и правительства Башкортостана.

Башкортостан вошел в пятерку регионов по динамике инвестиций. Инвестиции  – это не просто модное иностранное слово. Это значит, что люди взяли на себя риск, чтобы создать что-то новое, чего раньше не было.

Александр Калинин, президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»
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По итогам прошлого года, республиканская экономика опередила допандемийные значения по промышленности на 7,5%, по инвестициям – на 5,1%, по количеству объектов малого и среднего предпринимательства – почти на 4%, по численности занятых в сфере – на 8,6%.

Если мы почувствуем необходимость расширения мер господдержки малого и среднего бизнеса, мы будем это делать. Но сейчас из 150 мероприятий по поддержке бизнеса в этот период в связи с санкционным давлением из 55 млрд не только 1 млрд направлен на малый и средний бизнес, там есть и отраслевой принцип поддержки, например, предприниматели могут заявляться на поддержку по сельскому хозяйству.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан
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