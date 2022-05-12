Президент «Опоры России» об инвестициях в Башкирии: «Люди взяли на себя риск создать что-то новое»

Президент «Опоры России» встретится с предпринимателями Башкортостана и обсудил вопросы развития малого бизнеса с руководством республики. Александр Калинин акцентировал внимание на том, что Башкортостан стал одним из лучших регионов по темпам роста инвестиций в экономику. Он отметил и то, что республика входит в пятерку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, что является результатом кропотливой, слаженной и настойчивой работы главы и правительства Башкортостана.
По итогам прошлого года, республиканская экономика опередила допандемийные значения по промышленности на 7,5%, по инвестициям – на 5,1%, по количеству объектов малого и среднего предпринимательства – почти на 4%, по численности занятых в сфере – на 8,6%.