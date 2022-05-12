В Башкирии две девочки получили переломы ног на карусели

Опасный аттракцион. В Нефтекамске возбудили уголовное дело по факту травмирования детей. Там девочки получили переломы ног во время катания на карусели в центральном парке.

Истошные крики были слышны едва ли не на весь парк. Был выходной день. Самым экстремальным аттракционом оказалась детская карусель, которой придавило ноги маленьким девочкам. За несколько минут до этого дочь попросила у папы 100 рублей на билет на аттракцион.

Дочь звонила, плачет, в истерике: «Папа, нам зажало ноги и чуть не оторвало!» Я бросил все дела, прибежал. Тут ужаснулся уже, естественно. Марсель Мурзин, папа пострадавшей

По словам очевидцев, на карусели все сидели с одной стороны.

Одна сторона карусели была пустая. И рабочий, который собирал соседний аттракцион, кричал билетерше: «Вы что, физику не знаете? Надо сажать крест-накрест». Когда все произошло, работница судорожно нажимала кнопку «стоп» – чувствуется, что она туго нажимается, плюс из-за инерции невозможно карусель сразу остановить. Константин Зарубин, очевидец