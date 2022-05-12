В Башкирии две девочки получили переломы ног на карусели

Опасный аттракцион. В Нефтекамске возбудили уголовное дело по факту травмирования детей. Там девочки получили переломы ног во время катания на карусели в центральном парке.
Истошные крики были слышны едва ли не на весь парк. Был выходной день. Самым экстремальным аттракционом оказалась детская карусель, которой придавило ноги маленьким девочкам. За несколько минут до этого дочь попросила у папы 100 рублей на билет на аттракцион.
По словам очевидцев, на карусели все сидели с одной стороны.
Дело передано в прокуратуру Нефтекамска. По факту травмирования несовершеннолетних организована проверка. Сейчас две пострадавшие девочки находятся дома. Загипсованные. И, по словам родных, боятся выходить из дома.