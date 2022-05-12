Под Уфой у жителей из крана вместо воды течет черная жижа

В одном из поселков под Уфой вместо воды течет грязь. Жители Дмитриевки бьют тревогу в социальных сетях. Исходя из их сообщений, местные власти не слышат сельчан и якобы даже не хотят этого делать.
Вместо воды из кранов жителей Дмитриевки идет черная непонятная жидкость, похожая то ли на нефть, то ли на землю. Сельчане пожаловались в соцсетях Радию Хабирову на черную воду, которая течет в многоквартирных домах уже не первый день.
Сегодня грязи нет, воду отключили. Так жильцы одного из двухэтажных домов по улице Школьной живут неделю. Со слов сельчан, они обращались к местным властям за помощью, но реакции пока не последовало.
Если Галима Сафаргалина приспосабливается жить без воды только вторую неделю, то жители домов по улице Трактовой не открывали свои краны уже около месяца. И подобные перебои, говорят сельчане, начались в конце зимы.
В ресурсоснабжающей организации, которая отвечает за водоснабжение всего села, рассказали, что инцидент произошел из-за тестирования новой водонапорной башни. Якобы старые трубы, по которым вода должна попадать в проблемные дома, не выдержали. А все потому, что двухэтажки по этим двум улицам находятся на самоуправлении.
Ресурсоснабжающая организация устранила проблему. Там сообщили, что в домах, где до сих пор нет воды, необходимо прочистить старые трубы либо вовсе их поменять. Но кто и когда этим займётся, если дома находятся на самоуправлении, будут решать сами жильцы.