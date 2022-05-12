Под Уфой у жителей из крана вместо воды течет черная жижа

В одном из поселков под Уфой вместо воды течет грязь. Жители Дмитриевки бьют тревогу в социальных сетях. Исходя из их сообщений, местные власти не слышат сельчан и якобы даже не хотят этого делать.

Вместо воды из кранов жителей Дмитриевки идет черная непонятная жидкость, похожая то ли на нефть, то ли на землю. Сельчане пожаловались в соцсетях Радию Хабирову на черную воду, которая течет в многоквартирных домах уже не первый день.

Сегодня грязи нет, воду отключили. Так жильцы одного из двухэтажных домов по улице Школьной живут неделю. Со слов сельчан, они обращались к местным властям за помощью, но реакции пока не последовало.

За воду платим. Зимой вода была, а сейчас нет. Галима Сафаргалина, жительница с. Дмитриевка

Если Галима Сафаргалина приспосабливается жить без воды только вторую неделю, то жители домов по улице Трактовой не открывали свои краны уже около месяца. И подобные перебои, говорят сельчане, начались в конце зимы.

В ресурсоснабжающей организации, которая отвечает за водоснабжение всего села, рассказали, что инцидент произошел из-за тестирования новой водонапорной башни. Якобы старые трубы, по которым вода должна попадать в проблемные дома, не выдержали. А все потому, что двухэтажки по этим двум улицам находятся на самоуправлении.

УК у них нет, они сами себя обслуживают. Каким образом обслуживается система водоснабжения, мы не знаем. Им нужно или создать ТСЖ, или найти УК и заключить договор. Данис Мустакимов, директор ООО «Стройресурсы»