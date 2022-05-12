В Уфе стартовал открытый международный турнир по крикету

В Уфе на стадионе «Динамо» стартовал открытый международный турнир по крикету среди студенческих команд вузов России. Соревнования посвящены 90-летию образования Башкирского медицинского университета. Крикет очень популярен в мире, в некоторых странах это самая популярная командная игра.
Разобраться в правилах крикета непросто. Даже после просмотра нескольких матчей незнакомому с игрой человеку не удастся вникнуть во все нюансы. Между тем крикет вторая по популярности командная игра на планете. Во многом за счет того, что это самый любимый вид спорта в одной из самых населенных стран мира – Индии. Всего в международный союз крикета входит 106 стран. В Уфимском турнире принимает участие 6 команд. Они представляют медицинские вузы со всей страны. Открыл турнир ректор БГМУ Валентин Павлов. Он совершил символический бросок мяча.
В Башкирском медицинском университете регулярно проводятся соревнования по крикету среди иностранных студентов. Турнир такого уровня в истории вуза проводится второй год подряд. Большинство участников из Индии, Шри-Ланки и Пакистана. Парекх Мунджал приехал в Уфу из Саратова вместе со своей командой, в которой он занимает должность тренера.
Соревнования по крикету – это еще и яркая и живая атмосфера на трибунах. Болельщики поддерживают спортсменов песнями и кричалками на разных языках. Но больше всего поклонников, конечно, у команды Башкирского медуниверситета. В прошлом году на аналогичных соревнованиях она заняла второе место.
Победители и призеры международного турнира по крикету станут известны в пятницу. За золото продолжат борьбу команды из Уфы, Казани, Оренбурга, Чебоксар, Саратова и Рязани.