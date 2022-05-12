В Уфе стартовал открытый международный турнир по крикету

В Уфе на стадионе «Динамо» стартовал открытый международный турнир по крикету среди студенческих команд вузов России. Соревнования посвящены 90-летию образования Башкирского медицинского университета. Крикет очень популярен в мире, в некоторых странах это самая популярная командная игра.

Разобраться в правилах крикета непросто. Даже после просмотра нескольких матчей незнакомому с игрой человеку не удастся вникнуть во все нюансы. Между тем крикет вторая по популярности командная игра на планете. Во многом за счет того, что это самый любимый вид спорта в одной из самых населенных стран мира – Индии. Всего в международный союз крикета входит 106 стран. В Уфимском турнире принимает участие 6 команд. Они представляют медицинские вузы со всей страны. Открыл турнир ректор БГМУ Валентин Павлов. Он совершил символический бросок мяча.

У нас более 3000 тысяч студентов из 50 стран мира учатся. Для многих этот вид спорта такой же родной, как футбол, как хоккей. Крикет собирает огромные стадионы, это спорт Индии, спорт Пакистана. Валентин Павлов, ректор Башкирского государственного медицинского университета

В Башкирском медицинском университете регулярно проводятся соревнования по крикету среди иностранных студентов. Турнир такого уровня в истории вуза проводится второй год подряд. Большинство участников из Индии, Шри-Ланки и Пакистана. Парекх Мунджал приехал в Уфу из Саратова вместе со своей командой, в которой он занимает должность тренера.

Как снег растаял, мы начали тренироваться. Два месяца назад. У нас тоже есть площадки. Нам помог ректор. Парекх Мунджал, участник турнира /Саратов/

Соревнования по крикету – это еще и яркая и живая атмосфера на трибунах. Болельщики поддерживают спортсменов песнями и кричалками на разных языках. Но больше всего поклонников, конечно, у команды Башкирского медуниверситета. В прошлом году на аналогичных соревнованиях она заняла второе место.

Крикет – самая популярная игра. Наша индийская команда играет очень хорошо. Каждый ребенок у нас любит эту игру. Праджапати Кундж, участник турнира /Уфа/