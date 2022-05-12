В Антарктиде обнаружили озеро подо льдом

При исследовании Антарктиды ученые выяснили, что на материке подо льдом существует огромное озеро, которому миллионы лет. К такому выводу пришли исследователи, которые рассказали, что длина водоема составляет около 50 километров, а глубина около 200 метров.

В настоящее время ученые планируют добраться до образцов отложений с самого дна, чтобы установить точно возраст водоема и историю возникновения озера. Также ученые обнаружили 300-метровый слой ила, который поможет исследователям.