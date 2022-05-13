Жителя Казани, который приехал в Уфу за инструментом, обманули на 620 тысяч рублей

В назначенный день в столице Башкирии мужчина по имени Денис должен был передать горожанину товар. Однако на встречу пришел некий Андрей и продемонстрировал пневмонагнетатель. 29-летний мужчина перевел 620 тысяч рублей на счет Дениса, который якобы выступал посредником в этой сделке, но Андрей инструмент покупателю не отдал, аргументируя тем, что Денис не перевел ему денежные средства.

пресс-служба МВД по РБ