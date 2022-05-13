В Башкирии экс-начальницу отделения почтовой связи осудили за растрату денежных средств

В Бакалинском районе суд вынес приговор бывшей начальнице отделения почтовой связи. Ее признали виновной в растрате денежных средств, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

С октября 2020 года по апрель 2021 года женщина похитила деньги и материально-товарные ценности. Общая сумма ущерба составила примерно 190 тысяч рублей.