В Башкирии экс-начальницу отделения почтовой связи осудили за растрату денежных средств

В Бакалинском районе суд вынес приговор бывшей начальнице отделения почтовой связи. Ее признали виновной в растрате денежных средств, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
С октября 2020 года по апрель 2021 года женщина похитила деньги и материально-товарные ценности. Общая сумма ущерба составила примерно 190 тысяч рублей.
Местная прокуратура района обратилась в суд и потребовала взыскать с подсудимой сумму вреда. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Также женщине запрещено занимать руководящие должности сроком на 2 года.