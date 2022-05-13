В Башкирии двое мужчин-сладкоежек украли у пенсионерки варенье
В Белорецком районе в отделение полиции обратилась 62-летняя женщина. Она рассказала, что из подвала ее дома загадочным образом исчезли 7 банок варенья. Об этом рассказали в пресс-службе МВД республики.
На место происшествия прибыли оперативники. Они осмотрели подвал двухэтажного многоквартирного дома, где находятся кладовки жильцов. В скором времени было установлено, что злоумышленник отогнул доски на боковой стене и таким образом попал внутрь.
По предварительной версии, 34-летний житель села поругался со своей женой и ушёл ночевать в подвал соседнего дома. Там он встретил 45-летнего жителя Белорецкого района, который тоже не поладил со своими родственниками и решил провести ночь в уединении. На следующий день мужчины проголодались, но денег для покупки еды у них не оказалось. Тогда они решили проникнуть в первую попавшуюся кладовку. Там они нашли ягодную консервацию общим объемом около 6 литров, которую съели в течение последующих дней. Ущерб, причинённый потерпевшей, составил почти 3 тысячи рублей.
пресс-служба МВД по РБ
На мужчин-сладкоежек завели уголовное дело. Сейчас оно находится на рассмотрении в суде.