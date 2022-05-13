Пожилая жительница Башкирии перевела мошенникам 430 тысяч рублей

Спустя несколько дней женщине снова поступил звонок. В этот раз собеседники сначала поинтересовались, не хранит ли она сбережения дома. Пенсионерка призналась, что порядка 130 тысяч рублей находятся дома. На что ей сообщили, что эти деньги не настоящие и их также необходимо перевести на «безопасный» счет. Несмотря на абсурдность информации, жительница г. Салавата послушалась и перевела свои сбережения.

пресс-служба МВД по РБ