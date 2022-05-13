Пожилая жительница Башкирии перевела мошенникам 430 тысяч рублей
75-летняя жительница Салавата обратилась в полицию и рассказала, что лишилась 430 тысяч рублей, поверив мошенникам. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РБ.
Обеспокоенная женщина рассказала, что в конце апреля ей на сотовый телефон позвонила неизвестная, представилась сотрудницей службы безопасности банка и сообщила, что их клиентка разыскивается правоохранительными органами. Далее звонившая соединила горожанку с мужчиной, который представился сотрудником спецслужб и предложил вывести денежные средства, хранившиеся в банке, на безопасные счета.
пресс-служба МВД по РБ
Пожилая женщина, действуя под диктовку, сняла деньги со своих счетов и перевела на указанные счета более 300 тысяч рублей.
Спустя несколько дней женщине снова поступил звонок. В этот раз собеседники сначала поинтересовались, не хранит ли она сбережения дома. Пенсионерка призналась, что порядка 130 тысяч рублей находятся дома. На что ей сообщили, что эти деньги не настоящие и их также необходимо перевести на «безопасный» счет. Несмотря на абсурдность информации, жительница г. Салавата послушалась и перевела свои сбережения.
пресс-служба МВД по РБ
Сейчас по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Оперативники проводят расследование.