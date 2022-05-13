В Башкирии директора библиотеки подозревают в мошенничестве
В Шаранском районе в мошенничестве подозревается 40-летняя директор библиотеки. На женщину завели сразу 4 уголовных дела, сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ.
По версии следствия, подозреваемая в период с августа по декабрь 2017 года при распределении денежных средств из фонда заработной платы, без ведома и разрешения администрации района, включала себя в приказы о премировании вместе с другими работниками библиотеки. При этом, подозреваемой было достоверно известно о том, что, решение о премировании директора учреждения принимается исключительно администрацией Шаранского района, как учредителем библиотеки.
пресс-служба СК СКР по РБ
За указанный период женщина незаконно получила 162 тысячи рублей. Деньги она потратила на личные нужды.
Сейчас следователи проводят комплекс действий, направленных на установление обстоятельств преступлений.