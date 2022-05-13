В Башкирии пьяная женщина напала на полицейского с металлической трубой и палкой

Сожитель женщины начал высказывать недовольство прибытием полицейских и попытался выяснить с ними отношения, игнорируя их законные требования, в связи с чем правоохранителями было принято решение о его задержании и доставлении в отдел полиции для привлечения к административной ответственности. В ответ на действия правоохранителей проверяемая женщина начала нецензурно выражаться, требовать отпустить сожителя и нанесла одному участковому ногами, деревянной полкой и металлической трубой несколько ударов по различным частям тела.

пресс-служба СУ СКР по РБ