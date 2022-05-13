В Уфе сотрудник автосервиса похищал и перепродавал машины

В Уфе сотрудник автосервиса похищал и перепродавал автомобили. Когда делом заинтересовались полицейские, мужчина уволился и скрылся.
Первой тревогу забила 50-летняя жительница Уфы. Она обратилась в полицию с заявлением о краже машины, которую оставила в автосервисе, чтобы починить двигатель. Через несколько дней женщина увидела в интернете объявление о продаже кузова от своего автомобиля.
39-летний подозреваемый, который ранее уже был судим, был задержан в Краснодарском крае. Он работал в автосервисе с 2019 года. От его действий пострадали несколько человек.
У одних клиентов он похищал машины и перепродавал, подделывая подписи в договорах купли-продажи, а другим предлагал помощь в продаже «железных коней», при этом, реализовав транспорт, отдавал бывшим владельцам только часть вырученных средств. Таким образом подозреваемый провернул махинации с шестью автомобилями.
Сейчас мужчина находится под стражей. В отношении него возбуждены уголовные дела. Сотрудникам полиции удалось разыскать и вернуть владельцам два автомобиля. В настоящее время розыск остальных машин.