Стало известно имя героя, спасшего семью из горящего автомобиля в Башкирии

Стало известно имя героя, который спас семью в ДТП в Альшеевском районе Башкирии. Мужчина не раздумывая бросился на помощь к пострадавшим из горящего автомобиля. Слова благодарности выразила жительница села Раевский Алия Хуснутдинова.

Фото №1 - Стало известно имя героя, спасшего семью из горящего автомобиля в Башкирии

От имени всех родственников, друзей хочется выразить слова благодарности Талгату Абдуллину. Увидев произошедшее ДТП, случившееся на дороге между Раевкой и Шафрановом, и очаги пламени, охватившие автомобиль, ни секунды не задумываясь, ты бросился на помощь и спас семью Гилязутдиновых. Большое тебе спасибо! На самом деле, никаких слов не хватит, чтоб в полной мере выразить нашу благодарность тебе.

Алия Хуснутдинова, жительница села Раевский

Напомним, страшная авария, унесшая жизни троих человек, произошла в Альшеевском районе 9 мая. На 89 километре автодороги Чишмы-Киргиз-Мияки столкнулись автомобили Volkswagen Polo и Ford Focus, которые от удара загорелись. 29 и 30-летние мужчины, которые находились в салоне автомобиля марки Volkswagen, погибли. 9-летняя девочка, 30-летняя женщина и 34-летний мужчина были доставлены в больницу.

Позже стало известно, что пострадавшая девятилетняя девочка скончалась в ЦРБ села Раевский.

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