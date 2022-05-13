Стало известно имя героя, спасшего семью из горящего автомобиля в Башкирии

От имени всех родственников, друзей хочется выразить слова благодарности Талгату Абдуллину. Увидев произошедшее ДТП, случившееся на дороге между Раевкой и Шафрановом, и очаги пламени, охватившие автомобиль, ни секунды не задумываясь, ты бросился на помощь и спас семью Гилязутдиновых. Большое тебе спасибо! На самом деле, никаких слов не хватит, чтоб в полной мере выразить нашу благодарность тебе.

Алия Хуснутдинова, жительница села Раевский