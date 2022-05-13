Стало известно имя героя, спасшего семью из горящего автомобиля в Башкирии

Стало известно имя героя, который спас семью в ДТП в Альшеевском районе Башкирии. Мужчина не раздумывая бросился на помощь к пострадавшим из горящего автомобиля. Слова благодарности выразила жительница села Раевский Алия Хуснутдинова.
Напомним, страшная авария, унесшая жизни троих человек, произошла в Альшеевском районе 9 мая. На 89 километре автодороги Чишмы-Киргиз-Мияки столкнулись автомобили Volkswagen Polo и Ford Focus, которые от удара загорелись. 29 и 30-летние мужчины, которые находились в салоне автомобиля марки Volkswagen, погибли. 9-летняя девочка, 30-летняя женщина и 34-летний мужчина были доставлены в больницу.
Позже стало известно, что пострадавшая девятилетняя девочка скончалась в ЦРБ села Раевский.