Стало известно, когда начнутся испытания вакцины от коронавируса для детей 6-11 лет

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил об испытаниях новой вакцины от коронавируса для детей.
3 июня начнутся клинические исследования вакцины от коронавирусной инфекции для детей от 6 до 11 лет. Сейчас идёт набор добровольцев, готовятся все необходимые документы, в том числе электронные карты.
Напомним, ранее министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от COVID-19 «Спутник-М». Прививку делают подросткам от 12 до 18 лет. В Башкирии вакцину с разрешения родителей и опекунов сделали почти 4 тысячи несовершеннолетних.