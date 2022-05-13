Стало известно, когда начнутся испытания вакцины от коронавируса для детей 6-11 лет

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил об испытаниях новой вакцины от коронавируса для детей.

3 июня начнутся клинические исследования вакцины от коронавирусной инфекции для детей от 6 до 11 лет. Сейчас идёт набор добровольцев, готовятся все необходимые документы, в том числе электронные карты.