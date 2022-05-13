Национальный симфонический оркестр РБ выступил в Большом концертном зале Московской консерватории

Национальный симфонический оркестр Башкортостана
выступил в Большом зале Московской государственной консерватории имени
Чайковского. Концерт прошел в рамках программы закрытия Международного
фестиваля искусств «Дню Победы посвящается…». Проект состоялся при поддержке
Главы Республики Радия Хабирова.
Это первый за четверть века концерт башкирского
оркестра в стенах Московской консерватории – знакового места для музыкантов
всего мира. Запись концерта доступна на сайте Московской консерватории.
В
большом зале Московской консерватории любое произведение приобретает магическую
краску. Конечно, для нашего коллектива огромная честь быть на этой легендарной сцене в одном из лучших
залов мира и ту работу, которую провели музыканты и наш офис – огромная.
Большой зал того стоит, чтобы готовиться, гастролировать, чтобы высокое
искусство РБ на Всероссийской арене звучало.Артур Назиуллин, генеральный директор Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан
Госоркестр Башкортостана исполнил премьеру «Военной
кантаты» Давида Кривицкого на стихи Арсения Тарковского. Также в программе были
произведения еще трех композиторов, творивших в 20 и 21 веках.
Фестиваль
Дню Победы посвящается, он связан с национальным самосознанием. И то, что
сегодня прозвучит. И классик башкирской музыки Исмагилов, и классик российской
музыки Прокофьев, и композиторы старшего поколения, которые недавно еще
творили. Нет сейчас не с нами Кривицкий и Канчели – это замечательное
сочетание, антология, как развивается наша российская музыка. Слушатели получат
удовольствие, уйдут одухотворенными, возвышенными из зала.Евгения Кривицкая, главный редактор журнала «Музыкальная жизнь», профессор Московской консерватории им. П.И. Чайковского