Национальный симфонический оркестр РБ выступил в Большом концертном зале Московской консерватории

Фестиваль Дню Победы посвящается, он связан с национальным самосознанием. И то, что сегодня прозвучит. И классик башкирской музыки Исмагилов, и классик российской музыки Прокофьев, и композиторы старшего поколения, которые недавно еще творили. Нет сейчас не с нами Кривицкий и Канчели – это замечательное сочетание, антология, как развивается наша российская музыка. Слушатели получат удовольствие, уйдут одухотворенными, возвышенными из зала.

Евгения Кривицкая, главный редактор журнала «Музыкальная жизнь», профессор Московской консерватории им. П.И. Чайковского