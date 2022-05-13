Самолёт Минеральные воды – Уфа отстранили от полётов

Накануне, 12 мая, вечером у аэропорта «Уфа» произошло дорожное происшествие. Об этом сообщает портал «Авиаинцидент».

В самолёте, который следовал по маршруту Минеральные воды – Уфа, при заходе на посадку на высоте около 1066 м произошло срабатывание индикации падения давления в гидросистеме «А». Сигнал «тревога» не объявлялся.