Самолёт Минеральные воды – Уфа отстранили от полётов

Накануне, 12 мая, вечером у аэропорта «Уфа» произошло дорожное происшествие. Об этом сообщает портал «Авиаинцидент».
В самолёте, который следовал по маршруту Минеральные воды – Уфа, при заходе на посадку на высоте около 1066 м произошло срабатывание индикации падения давления в гидросистеме «А». Сигнал «тревога» не объявлялся.
На борту в момент происшествия находились 7 сотрудников экипажа и 106 пассажиров. Посадка прошла благополучно, без эксцессов. Самолёт был направлен на техническое обслуживание, где обнаружилось нарушение герметичности гидроклапана гидросистемы «А». Воздушное судно отстранили от полётов.