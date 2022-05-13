В Башкирии расследуют смерть 12-летнего мальчика в интернате

26 января этого года в интернате в Туймазинском районе нашли тело 12-летнего мальчика. Следственный комитет Башкирии расследует произошедшее.

Известно, что ребёнок был воспитанником Серафимовского детского дома-интерната. Судебно-медицинская экспертиза не выявила на теле мальчика следы насильственной смерти. По предварительным данным, смерть ребёнка наступила из-за заболевания. Назначена всесторонняя экспертиза, которая укажет на точные причины смерти.

Интернат проверят на соответствие оказываемых услуг. Действиям ответственных за уход за детьми будет дана правовая оценка.