В Башкирии расследуют смерть 12-летнего мальчика в интернате

26 января этого года в интернате в Туймазинском районе нашли тело 12-летнего мальчика. Следственный комитет Башкирии расследует произошедшее.
Известно, что ребёнок был воспитанником Серафимовского детского дома-интерната. Судебно-медицинская экспертиза не выявила на теле мальчика следы насильственной смерти. По предварительным данным, смерть ребёнка наступила из-за заболевания. Назначена всесторонняя экспертиза, которая укажет на точные причины смерти.
Интернат проверят на соответствие оказываемых услуг. Действиям ответственных за уход за детьми будет дана правовая оценка.
При этом ранее из интерната не раз сбегали воспитанники. Их всегда находили и благополучно возвращали в стены учреждения.