В роддом Уфы подбросили полуторагодовалую девочку

Сегодня, 13 мая, поздно ночью в роддом Уфы подбросили полуторагодовалого ребёнка. Об этом сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на собственный источник.

Известно, что неизвестный постучал в дверь одного из корпусов роддома №8. Охранник вышел посмотреть, кто стучит ночью в медучреждение. За дверью он обнаружил детское кресло, в котором сидела маленькая девочка. Рядом с ней была записка с именем и датой рождения ребёнка. Девочка родилась в ноябре 2021 года. После обследования малышку поместили в специализированный Дом ребёнка.

Сотрудники больницы обратились в полицию. Правоохранители быстро нашли маму малышки. Женщина рассказала, что не имеет возможности воспитывать третьего ребёнка. Сейчас у неё есть дети 9 и 10 лет от первого брака. Новорожденную девочку отец признавать не захотел, поэтому мама пошла на отчаянный шаг.