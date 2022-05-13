В Уфе в квартире нашли тело девушки с пеной у рта

Жуткий инцидент произошёл в Уфе в доме на проспекте Октября. Как сообщает портал «Мой Башкортостан», в закрытой квартире было найдено тело 17-летней девушки.

6 мая девушка, её знакомый и 18-летняя подруга проводили вечер вместе за распитием спиртных напитков. На следующий день хозяйка квартиры уехала на работу. Через некоторые время проснулся и парень. Именно он нашёл 17-летнюю девушку в бездыханном состоянии. Парень вызвал скорую помощь, но медики лишь констатировали смерть несчастной.