В Уфе 50 человек за 3 недели нашли работу в «Норникеле»

В Уфе уже на протяжении трех недель в торговом центре «Планета» продолжает свою работу центр подбора персонала компании «Норникель». На данный момент в поиске новой работы сюда пришло более 1100 человек, из них 50 уже идут по пути оформления.

Напомним, кадровый центр в «Планете» был открыт совсем недавно, он имеет необычную форму «острова». Подойти сюда за консультацией может любой житель республики, который находится в поиске работы. Пройти мимо вряд ли получится - такой необычный офис с первого взгляда привлекает внимание посетителей торгового центра.

Ответы на какие вопросы можно найти, посетив центр «Норникеля» в «Планете»? Сотрудники компании могут ответить на любой из них: имеющиеся вакансии, условия работы, возможное участие в новых проектах и многое-многое другое. Уфимцы отмечают и удобство расположения «острова»: найти работу очень легко, совмещая этот процесс с привычным семейным шоппингом.

Отметим, что «Норникель» находится в списке крупнейших работодателей России. Цифры говорят за себя - только в этом году количество сотрудников компании должно вырасти на 5000 человек: именно столько вакансий открыто для всех желающих.

При выборе работы немаловажны отзывы действующих сотрудников. Они, в свою очередь отмечают, что компания стабильна абсолютно в любое время. К тому же будущие работники крупнейшего в мире производителя никеля и палладия могут рассчитывать на стабильную заработную плату, качественное медицинское обслуживание, компенсацию проезда и аренду жилья.

Если вы хотите узнать о преимуществах работы в компании, поговорить с сотрудниками «Норникеля» лично и оставить на рассмотрение свое резюме, посетите новый центр подбора персонала в Уфе в торговом центре «Планета».

Для справки:

«Норникель» - крупнейший в мире производитель высокосортного никеля и палладия. Кроме того, компания производит кобальт, родий, медь, золото, серебро, иридий и многое другое.