Стало известно, когда завершат ремонт на месте провала грунта в Уфе

Также 7 мая в Октябрьском районе при обследовании береговой линии спасателями поисково-спасательного отряда обнаружена утечка неустановленного нефтепродукта на Лихачевской излучине на площади 1000 кв.м. Были установлены три линии боновых заграждений, береговая линия обработана сорбентом, а нефтесборщиком проведен сбор 3,7 кубометра неустановленной жидкости.