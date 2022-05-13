Стало известно, когда завершат ремонт на месте провала грунта в Уфе

Начальник Управления гражданской защиты Уфы Рафаэль Ахметов рассказал, когда завершится ремонт на месте провала грунта на Лесном проезде.
Напомним, 6 мая ночью обрушилась временная крепь опережающей штольни, возведенной в конце 90-х – начале 2000-х годов. Это привело к разрушению асфальта на поверхности. Место происшествия огородили, начались восстановительные работы. Ремонт планируется закончить к 20 мая.
Также 7 мая в Октябрьском районе при обследовании береговой линии спасателями поисково-спасательного отряда обнаружена утечка неустановленного нефтепродукта на Лихачевской излучине на площади 1000 кв.м. Были установлены три линии боновых заграждений, береговая линия обработана сорбентом, а нефтесборщиком проведен сбор 3,7 кубометра неустановленной жидкости.
Фото: УГЗ г. Уфы.