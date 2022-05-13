В 2021 году Башкирии удалось привлечь 86,4 млрд рублей поступлений из федерального бюджета

Башкирии в прошлом году удалось привлечь из федерального бюджета почти 86,5 млрд рублей безвозмездных поступлений. По этому показателю Башкортостан занял первое место среди регионов Приволжского федерального округа и стал восьмым в России.

Таких результатов удалось достичь, в том числе, благодаря работе башкирской фракции в Госдуме. Сегодня Радий Хабиров встретился с депутатами от республики. На совещании говорили не только об успехах прошлого года, но и обсудили то, какую работу по привлечению федеральных средств в регион необходимо проводить в перспективе.

Я понимаю важность вашей работы для государства. Ваша главная задача – обеспечивать стабильную общественно-политическую обстановку нашей страны, сохранять ее политический каркас. Также мы хотим получать от вас существенную поддержку для социально–экономического развития республики.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Уфимская волна
Пенальти