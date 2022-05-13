В БашГУ прошел бизнес-интенсив для студентов

Студенческое предпринимательство – это тренд, новая возможность для студентов попробовать что-то новое, создать свое, реализовать свои уникальные идеи. Мероприятие на 80% состоит из практики, основная цель его – смотивировать студентов на открытие своего дела. По результатам мы планируем, что несколько студентов смогут представить свою бизнес-идею, сформулировать ее и представить какой-то скорректированный план.

Зульфия Садыкова, председатель совета молодых ученых Башкирского государственного университета