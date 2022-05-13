В БашГУ прошел бизнес-интенсив для студентов

С чего начать и на что обратить внимание на старте? В Башкирском госуниверситете прошел бизнес-интенсив для студентов. Организатором мероприятия выступило общество «Знание». Основная задача – рассказать будущим выпускникам, как технологии помогают стать предпринимателем, на какие финансовые и юридические аспекты стоит обратить внимание, как начать и успешно построить свое дело в условиях кризиса.

Спикерами на лекциях стали уже состоявшиеся предприниматели, которые поделились своим опытом. На мероприятии студенты не только слушали, но и работали в команде, а также формулировали собственные бизнес-идеи, которые впоследствии должны были презентовать.

Фото №1 - В БашГУ прошел бизнес-интенсив для студентов

Спикеры – это молодые люди, которые сами прошли путь и теперь сами возглавляют некоторые компании, очень солидные уважаемые люди, в том числе, работают в органах государственной власти, то есть прошли свой индивидуальный путь, теперь хотят поделиться опытом.

Сергей Ширинкин, руководитель башкирского регионального отделения российского общества «Знание»

Студенческое предпринимательство – это тренд, новая возможность для студентов попробовать что-то новое, создать свое, реализовать свои уникальные идеи. Мероприятие на 80% состоит из практики, основная цель его – смотивировать студентов на открытие своего дела. По результатам мы планируем, что несколько студентов смогут представить свою бизнес-идею, сформулировать ее и представить какой-то скорректированный план.

Зульфия Садыкова, председатель совета молодых ученых Башкирского государственного университета
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