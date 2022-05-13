В БашГУ прошел бизнес-интенсив для студентов

С чего начать и на что обратить внимание на старте? В Башкирском госуниверситете прошел бизнес-интенсив для студентов. Организатором мероприятия выступило общество «Знание». Основная задача – рассказать будущим выпускникам, как технологии помогают стать предпринимателем, на какие финансовые и юридические аспекты стоит обратить внимание, как начать и успешно построить свое дело в условиях кризиса.
Спикерами на лекциях стали уже состоявшиеся предприниматели, которые поделились своим опытом. На мероприятии студенты не только слушали, но и работали в команде, а также формулировали собственные бизнес-идеи, которые впоследствии должны были презентовать.