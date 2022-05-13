В Уфе подвели итоги профессионального конкурса акушерок

Надо знать, что происходит с их телом, знать, что происходит в момент родов, этого не бояться, это физиология, это природа придумала, природа всегда поможет, надо стараться себе самой и своему ребенку не навредить. Активный образ жизни, правильное питание, в последний месяц – хорошая диета, главное не бояться, готовиться и не просто ждать, когда придут схватки. К этому мероприятию нужно готовиться заранее.

Ирина Кукушкина, акушерка родильного отделения Белебеевской ЦРБ