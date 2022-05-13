В Уфе подвели итоги профессионального конкурса акушерок

В Башкирии наградили лучших акушерок. В Уфе подвели итоги профессионального конкурса. Победителей выбирали в течение нескольких этапов. Конкурсантки на время отвечали на теоретические вопросы, их было 60. Кроме того, жюри оценило практические навыки. На симуляционных станциях нужно было провести сердечно-легочную реанимацию, неонатальный скрининг и выполнить другие задания. Также баллы начислялись за умение быть коммуникативными.

Это очень важно, это, наверное, самые умные, самые добрые и самые внимательные специалисты. Именно в их руках зарождается жизнь, которая в дальнейшем выливается уже в национальное достояние Башкортостана.

Гузель Лашина, директор Центра повышения квалификации Республики Башкортостан 

Внимание, которое мы уделяем и акушеркам, и фельдшерам, и среднему медперсоналу, медицинским сестрам, младшему медперсоналу имеет огромное значение. В рамках развития нашего здравоохранения это подстегивает наших сотрудников, чтобы повысить уровень знаний, чтобы  в коллективе они были узнаваемыми, чтобы мы могли показать свою работу не только на уровне республики, но и на уровне России.

Елена Галимуллина, заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан

Несколько советов участницы профессионального конкурса среди акушерок дали и будущим роженицам. Они посоветовали не бояться и готовиться к появлению малыша.

Фото №1 - В Уфе подвели итоги профессионального конкурса акушерок

Надо знать, что происходит с их телом, знать, что происходит в момент родов, этого не бояться, это физиология, это природа придумала, природа всегда поможет, надо стараться себе самой и своему ребенку не навредить. Активный образ жизни, правильное питание, в последний месяц – хорошая диета, главное не бояться, готовиться и не просто ждать, когда придут схватки. К этому мероприятию нужно готовиться заранее.  

Ирина Кукушкина, акушерка родильного отделения Белебеевской ЦРБ
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