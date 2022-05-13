В Уфе подвели итоги профессионального конкурса акушерок

В Башкирии наградили лучших акушерок. В Уфе подвели итоги профессионального конкурса. Победителей выбирали в течение нескольких этапов. Конкурсантки на время отвечали на теоретические вопросы, их было 60. Кроме того, жюри оценило практические навыки. На симуляционных станциях нужно было провести сердечно-легочную реанимацию, неонатальный скрининг и выполнить другие задания. Также баллы начислялись за умение быть коммуникативными.
Несколько советов участницы профессионального конкурса среди акушерок дали и будущим роженицам. Они посоветовали не бояться и готовиться к появлению малыша.