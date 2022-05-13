Жительница Башкирии из-за мошенников лишилась более 1 млн рублей

В ноябре 2021 года горожанка увидела объявление об инвестициях и решила получить дополнительный заработок. Она оставила свой телефон на сайте, после чего ей позвонила девушка, попросила предоставить документы и сделать первоначальный взнос в размере 14 тысяч рублей. После этого с женщиной связался мужчина, который уговорил горожанку установить приложение с удаленным доступом к телефону, оформить автоматический алгоритм. Женщина в течение 6 месяцев брала в банке деньги, переводила по указаниям, а специалисты ей сообщали о росте инвестиций.