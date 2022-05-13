В Башкирии участники инвестчасов создали 4,6 тысячи рабочих мест

На «Инвестиционном часу» с Главой Башкирии предприниматели рассказали о своих проектах. Минэкономразвития республики приводит статистику работы бизнесменов. Предприниматели вложили в проекты 152 млн рублей. Также было создано более 4,6 тысяч новых рабочих мест.

Фото №1 - В Башкирии участники инвестчасов создали 4,6 тысячи рабочих мест

Всего за 110 «Инвестиционных часов» рассмотрели 436 проектов с общим объемом инвестиций порядка 830 млрд рублей. Из них 141 инвестиционный проект на 307 млрд рублей и 17 тысяч рабочих мест включили в перечень приоритетных, то есть им помогут в выделении участка без торгов, налоговыми льготами и ускорением других процедур.

«Инвестиционный час», проходящий с первых месяцев возвращения Радия Хабирова в республику, неоднократно признавался экспертами эффективным инструментом поддержки бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности.

Команда Хабирова динамично решает очень сложные задачи. Создаются новые производства, предприятия. Это вселяет надежду. Другие люди смотрят и говорят: «Так, может быть, и я могу? Я готов рискнуть. У меня есть жизненный капитал какой-то, капитал уже накопленный, у меня есть люди, которые готовы пойти за мной». И самое главное, они понимают, что республика им в этом поможет.

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