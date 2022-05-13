В Башкирии участники инвестчасов создали 4,6 тысячи рабочих мест

На «Инвестиционном часу» с Главой Башкирии предприниматели рассказали о своих проектах. Минэкономразвития республики приводит статистику работы бизнесменов. Предприниматели вложили в проекты 152 млн рублей. Также было создано более 4,6 тысяч новых рабочих мест.
Всего за 110 «Инвестиционных часов» рассмотрели 436 проектов с общим объемом инвестиций порядка 830 млрд рублей. Из них 141 инвестиционный проект на 307 млрд рублей и 17 тысяч рабочих мест включили в перечень приоритетных, то есть им помогут в выделении участка без торгов, налоговыми льготами и ускорением других процедур.
«Инвестиционный час», проходящий с первых месяцев возвращения Радия Хабирова в республику, неоднократно признавался экспертами эффективным инструментом поддержки бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности.