В Уфе ищут пропавшего 9-летнего мальчика

Волонтёры организации БашРегионСпас объявили о старте новых поисков. В Уфе пропал 9-летний Эмир Асанбаев.
Сегодня, 13 мая, он вышел из дома и не вернулся обратно. Близкие мальчика бьют тревогу и просят помощи в поисках.
Приметы пропавшего: рост 136 см, телосложение худощавое, волосы темные, глаза карие. Был одет: в желтую куртку с капюшоном, синюю жилетку, синюю рубашку, синие брюки, кеды цвета хаки с белой подошвой, бейсболку с надписью «В».
Всех, кто владеет информацией о местонахождении ребёнка, просят сообщить по телефонам 8 937 3 102 112 или 112.