В Уфе пьяный мужчина напал на полицейского

В Уфе 49-летнего местного жителя обвинили в нападении на полицейского. Подробности инцидента сообщает Следственный комитет Башкирии.
11 мая на улице Транспортной полицейские заметили пьяного человека. Так как у мужчины при себе не было документов, его отвели в ближайший участок для установления личности. Там мужчина проявил агрессию к полицейским, напал на одного из постовых и попытался сбежать. Он несколько раз ударил сотрудника правоохранительных служб.
Полицейскому пришлось обратиться за медицинской помощью. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, уфимец находится под подпиской о невыезде.