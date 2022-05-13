В Уфе пьяный мужчина напал на полицейского

11 мая на улице Транспортной полицейские заметили пьяного человека. Так как у мужчины при себе не было документов, его отвели в ближайший участок для установления личности. Там мужчина проявил агрессию к полицейским, напал на одного из постовых и попытался сбежать. Он несколько раз ударил сотрудника правоохранительных служб.