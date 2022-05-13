В Уфе прошли легкоатлетические соревнования среди людей с ограниченными возможностями здоровья

В Уфе прошли чемпионат и первенство республики по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, слабослышащих и интеллектуальными нарушениями. Соревнования приняло легкоатлетическое ядро Центра спортивной подготовки Римы Баталовой. Турнир собрал более 150 человек из разных городов республики. Они участвовали в беговых дисциплинах на различных дистанциях, а также в прыжках в длину.
На дистанции 400 метров среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата призером стал Игорь Медведев. Несколько лет назад он стал одним из героев проекта «Победить себя» на телеканале БСТ, который рассказывал о детской следж-хоккейной команде. На прошедших соревнованиях Игорю удалось стать серебряным призером.