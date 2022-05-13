В Уфе прошли легкоатлетические соревнования среди людей с ограниченными возможностями здоровья

В Уфе прошли чемпионат и первенство республики по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, слабослышащих и интеллектуальными нарушениями. Соревнования приняло легкоатлетическое ядро Центра спортивной подготовки Римы Баталовой. Турнир собрал более 150 человек из разных городов республики. Они участвовали в беговых дисциплинах на различных дистанциях, а также в прыжках в длину.