В Уфе прошли легкоатлетические соревнования среди людей с ограниченными возможностями здоровья

В Уфе прошли чемпионат и первенство республики по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, слабослышащих и интеллектуальными нарушениями. Соревнования приняло легкоатлетическое ядро Центра спортивной подготовки Римы Баталовой. Турнир собрал более 150 человек из разных городов республики. Они участвовали в беговых дисциплинах на различных дистанциях, а также в прыжках в длину.

Стараемся развивать спорт глухих, и лиц с ПОДА. Работаем на базе училища олимпийского резерва. Сегодня ребята порадовали результатами на разных дистанциях.

Ольга Михайлова, заслуженный тренер России /г. Стерлитамак/

На дистанции 400 метров среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата призером стал Игорь Медведев. Несколько лет назад он стал одним из героев проекта «Победить себя» на телеканале БСТ, который рассказывал о детской следж-хоккейной команде. На прошедших соревнованиях Игорю удалось стать серебряным призером.

Сначала было хорошо, но потом я полкруга пробежал и выдохся. В конце устал сильно, скорость сбавил – и второе место.  

Игорь Медведев, призер чемпионата Башкортостана по легкой атлетике среди лиц с ПОДА
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