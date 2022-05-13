В Башкирии осудили женщину, которая укусила полицейского

В Стерлитамаке суд вынес местной жительнице приговор за оскорбление полицейского и нанесение ему травм. Происшествие случилось в сентябре прошлого года.
39-летняя местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорбила сотрудника полиции, укусила его за плечо и ударила ногой в живот. В ходе судебного заседания, обвиняемая частично признала свою вину и принесла извинения полицейскому.
С учетом всех обстоятельств, суд назначил наказание подсудимой в виде штрафа на сумму 11 тысяч рублей в доход государства и компенсацию морального ущерба на сумму 10 тысяч рублей самому полицейскому.