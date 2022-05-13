В Башкирии осудили женщину, которая укусила полицейского

В Стерлитамаке суд вынес местной жительнице приговор за оскорбление полицейского и нанесение ему травм. Происшествие случилось в сентябре прошлого года.

39-летняя местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорбила сотрудника полиции, укусила его за плечо и ударила ногой в живот. В ходе судебного заседания, обвиняемая частично признала свою вину и принесла извинения полицейскому.