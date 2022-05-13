Радий Хабиров обсудил с депутатами Госдумы от Башкирии привлечение средств в республику

Республике в прошлом году удалось привлечь из федерального бюджета почти 86,5 миллиардов рублей безвозмездных поступлений. По этому показателю Башкортостан занял первое место среди регионов Приволжского федерального округа и стал восьмым в России. Сегодня Радий Хабиров встретился с депутатами Госдумы от Башкортостана, от работы которых во многом зависит объём привлекаемых в регион денежных средств.
Представители «Единой России», ЛДПР, коммунисты. Но принадлежность к партии в этом случае роли не играет. В Центре управления республикой они собрались как одна команда. Их называют еще «башкирской фракцией». Это депутаты Государственной Думы России, избранные от Башкортостана.
Одна из миссий в парламенте у этих людей – представлять интересы нашей республики, не столько политические, сколько финансовые. Чтобы регион развивался и процветал, то есть строились школы, больницы, дороги, конечно же, нужны деньги.
Не только депутаты Госдумы, но и сенаторы от Башкортостана в Совете Федерации вносят весомый вклад в привлечение средств в регион, отметил в своем выступлении глава Башкортостана. Так, благодаря активной работе председателя одного из комитетов Лилии Гумеровой в нашу республику удалось привлечь 2,9 млрд рублей в рамках президентской программы капремонта школ.
Сейчас на стадии рассмотрения находятся 14 заявок от депутатов Госдумы на выделение из федерального бюджета более 8 миллиардов рублей. Эти деньги уже в этом году могут пойти на возведение и реконструкцию двух лечебных учреждений, строительство дорожных объектов и решение экологических вопросов. На совещании говорили не только об успехах прошлого и текущего годов, но и обсудили то, какую работу по привлечению федеральных средств в регион необходимо проводить в перспективе.
В рамках заявочной компании на 2022 год республика направила 97 заявок на привлечение более 46 миллиардов рублей. Большинство из них уже одобрены федеральным центром, а это значит, что запланированные проекты будут реализованы.