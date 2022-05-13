Радий Хабиров обсудил с депутатами Госдумы от Башкирии привлечение средств в республику

Республике в прошлом году удалось привлечь из федерального бюджета почти 86,5 миллиардов рублей безвозмездных поступлений. По этому показателю Башкортостан занял первое место среди регионов Приволжского федерального округа и стал восьмым в России. Сегодня Радий Хабиров встретился с депутатами Госдумы от Башкортостана, от работы которых во многом зависит объём привлекаемых в регион денежных средств.

Представители «Единой России», ЛДПР, коммунисты. Но принадлежность к партии в этом случае роли не играет. В Центре управления республикой они собрались как одна команда. Их называют еще «башкирской фракцией». Это депутаты Государственной Думы России, избранные от Башкортостана.

Поскольку вы называетесь «башфракция», мы хотим от вас получать существенную помощь в развитии нашей республики. Здесь у всех вас безусловно разные возможности, и каждый трудится и старается помочь в рамках своей возможности. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Одна из миссий в парламенте у этих людей – представлять интересы нашей республики, не столько политические, сколько финансовые. Чтобы регион развивался и процветал, то есть строились школы, больницы, дороги, конечно же, нужны деньги.

Действительно, по многим показателям Башкортостан находится там и в первой пятерке, и в первой десятке регионов Российской Федерации по реализации программ по получению финансирования, но в то же время есть проекты, которые требуют продвижения, реализации. Здесь как раз Радий Фаритович говорил о том, что необходимо такое более конкретное закрепление депутатов в реализации этих проектов и взаимодействия с конкретными ведомствами и министерства. Владимир Сенин, депутат Государственной Думы Российской Федерации

Мы всегда представляем интересы нашего региона. Радий Фаритович поставил конкретную задачу, кто чем занимается. Это, наверное, главное – итог нашей встречи. Динар Гильмутдинов, депутат Государственной Думы Российской Федерации

Не только депутаты Госдумы, но и сенаторы от Башкортостана в Совете Федерации вносят весомый вклад в привлечение средств в регион, отметил в своем выступлении глава Башкортостана. Так, благодаря активной работе председателя одного из комитетов Лилии Гумеровой в нашу республику удалось привлечь 2,9 млрд рублей в рамках президентской программы капремонта школ.

Понятно, это, безусловно, программа президента. Но если бы заявочная комиссия была плохо проведена, если бы Лилия Салаватовна там не отрабатывала, мы бы эти деньги не получили. Сейчас у нас очень хорошая возможность привести в порядок большинство в основном сельских школ, поэтому это очень важно. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Сейчас на стадии рассмотрения находятся 14 заявок от депутатов Госдумы на выделение из федерального бюджета более 8 миллиардов рублей. Эти деньги уже в этом году могут пойти на возведение и реконструкцию двух лечебных учреждений, строительство дорожных объектов и решение экологических вопросов. На совещании говорили не только об успехах прошлого и текущего годов, но и обсудили то, какую работу по привлечению федеральных средств в регион необходимо проводить в перспективе.

Я считаю, очень важны такие встречи для того, чтобы откорректировать какие-то взаимодействия, посмотреть, что от правительства нужно, что нужно от нас, потому что заявочная кампания на федеральный бюджет 2023 года закончилась, сейчас надо что-то докручивать, доделывать. Рифат Шайхутдинов, депутат Государственной Думы Российской Федерации