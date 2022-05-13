Седьмой гумконвой из Башкирии добрался до ЛНР

Седьмой конвой с гуманитарной помощью из Башкортостана прибыл в город Красный Луч Луганской Народной Республики. Состав привез стройматериалы, дорожную технику, медицинское оборудование, лекарственные средства, продукты питания. Общий вес груза – более 167 тонн.
Помимо гуманитарки и специалистов в сферах строительства и ЖКХ, делегация доставила в ЛНР коммунальную технику, а еще медицинское оборудование, лекарства и врачей, которые будут оказывать помощь жителям. Российские коммунальщики уже в ближайшие дни приступят к ямочному ремонту, будут задействованы 19 единиц спецтехники. Медики же будут работать в Краснолучской городской больнице. Также из Башкортостана доставили стройматериалы для восстановления 22-й школы в городе Петровском.