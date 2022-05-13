«БашРТС» вновь забирают деньги, которые вернули жителям из-за переплаты

В прошлом году «БашРТС» перечислила жителям республики переплату за тепло, а в этом излишне уплаченные 22,5 млн рублей ресурсоснабжающая организация вновь распределила по апрельским счетам. В квитанциях уже появилась новая графа, где к оплате добавлена дополнительная сумма.
Когда пришли счета за отопление, жители дома буквально закипели. Помимо обычных сумм, в платёжках появилась новая графа с дополнительными начислениями. Так ресурсоснабжающая организация решила вернуть себе переплату, частично списанную с жителей республики в декабре прошлого года.
Для жителей дома такие суммы стали неожиданным ударом. Сейчас при росте цен многие оказались в затруднительном положении.
В 2020 история с большими суммами за отопление прогремела на весь Башкортостан. В ситуацию вмешался глава республики, потребовав у подчинённых разобраться с ростом платежей и вернуть переплаты. Тогда сотрудники «БашРТС» перечислили жителям больше 22,5 млн рублей, которые теперь забирают обратно. По словам сотрудников ресурсоснабжающей организации, доначисления коснутся чуть менее 10 процентов потребителей.
Представители «БашРТС» заявили, что в ходе проверки надзорных органов нарушений в работе их организации не нашли. Суммы переплат уже включили в апрельские платёжки. И теперь законность этих начислений жителям дома придётся выяснять в суде.